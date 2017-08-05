"Бавария" обыграла "Боруссию" в матче за Суперкубок Германии

"Бавария" стала обладателем Суперкубка Германии, в серии пенальти обыграв дортмундскую "Боруссию". Решающим стал промах Марка Бартры. Отметим, что оба гола мюнхенцев в исполнении Роберта Левандовски и Джошуа Киммиха были засчитаны после подсказок видеоассистента арбитра.

Новый главный тренер черно-желтых Петер Бос, возглавивший команду после ухода из "Аякса" этим летом, упустил возможность выиграть первый трофей в Германии. "Бавария" стала обладателем Суперкубка в рекордный шестой раз, обойдя по этому показателю "Боруссию".

Суперкубок Германии

"Боруссия" (Дортмунд) – "Бавария" (Мюнхен) – 2:2 (1:1). Пенальти – 4:5

Голы: Пулишич, 12 (1:0). Левандовски, 18 (1:1). Обамеянг, 71 (2:1). Пищек, 88 - в свои ворота (2:2).

Серия пенальти: Левандовски – 0:1. Дембеле – 1:1. Рибери – 1:2. Филипп – 2:2. Киммих – 2:2 (вратарь). Обамеянг – 3:2. Руди – 3:3. Роде – 3:3 (вратарь). Видаль – 3:4. Кастро – 4:4. Зюле – 4:5. Бартра – 4:5 (вратарь).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Загаду (Пасслак, 77), Кастро, Нури Шахин, Дахуд (Роде, 46), Дембеле, Обамеянг, Пулишич (Филипп, 90).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хави Мартинес (Зюле, 60), Хуммельс, Рафинья, Толиссо (Ренату Санчеш, 84), Руди, Видаль, Мюллер (Коман, 67), Левандовски, Рибери.

Предупреждения: Папастатопулос, 17. Загаду, 53. Левандовски, 69. Видаль, 74. Пасслак, 90+3.

Судья: ЦВАЙЕР (Германия).

5 августа. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".