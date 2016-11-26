22:25 | ФУТБОЛ — Германия

"Бавария" обыграла "Байер" после поражения от "Ростова"

0
0
0

"Бавария" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии обыграла "Байер" - 2:1. Решающий гол забил защитник Матс Хуммельс.

Напомним, что на этой неделе обе команды проводили гостевые матчи против российских клубов в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов - мюнхенцы уступили "Ростову" (2:3), а "Байер" сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига

12-й тур

"Бавария" - "Байер" - 2:1 (1:1)

Голы: Тиагу Алькантара, 30 (1:0). Хакан Чалханоглу, 35 (1:1). Хуммельс, 56 (2:1).

"Бавария": Нойер, Лам (Видаль, 82), Хуммельс, Хави Мартинес, Алаба, Дуглас Коста (Рибери, 74), Киммих, Хаби Алонсо, Тиагу Алькантара, Мюллер (Роббен, 65), Левандовски.

"Байер": Лено, Хенрикс, Та, Драгович, Венделл, Брандт (Фолланд, 59), Кампль, Арангис, Хаферц, Хакан Чалханоглу, Мехмеди (Эрнандес, 59).

Судья: Фриц.

26 ноября. Мюнхен. "Альянц-Арена".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ