"Бавария" объявила о продлении контракта с Роббеном

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, как и ожидалось, подписал новый контракт с мюнхенцами. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение 32-летнего голландца рассчитано до конца следующего сезона. В этом сезоне Роббен сыграл в 14 матчах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

- Счастлив, что буду играть еще один год за "Баварию", - отметил Роббен. - Этот клуб является одним из лучших в мире, а Мюнхен стал для меня и моей семьи вторым домом. Хочу продолжать играть на самом высоком уровне и выиграть столько титулов, сколько возможно.