16:11 | ФУТБОЛ — Германия

"Бавария" объявила о продлении контракта с Роббеном

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, как и ожидалось, подписал новый контракт с мюнхенцами. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение 32-летнего голландца рассчитано до конца следующего сезона. В этом сезоне Роббен сыграл в 14 матчах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

- Счастлив, что буду играть еще один год за "Баварию", - отметил Роббен. -  Этот клуб является одним из лучших в мире, а Мюнхен стал для меня и моей семьи вторым домом. Хочу продолжать играть на самом высоком уровне и выиграть столько титулов, сколько возможно.

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Материалы REN-TV

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