16:35 | Футбол — Германия

"Бавария" объявила о продлении контракта с Рибери

Спортивный директор "Баварии" Хасан САЛИХАМИДЖИЧ и Франк РИБЕРИ. Фото fcbayern.com
Спортивный директор "Баварии" Хасан САЛИХАМИДЖИЧ и Франк РИБЕРИ. Фото fcbayern.com

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери продлил контракт со клубом до конца сезона-2018/19, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Рибери выступает за мюнхенский клуб с 2007 года. С командой он восемь раз выиграл чемпионат Германии, пять раз Кубок и Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА и Кубок немецкой лиги. Всего на счету француза 117 мячей в 385 матчах за "Баварию".

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!