"Бавария" объявила о продлении контракта с Рибери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери продлил контракт со клубом до конца сезона-2018/19, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Рибери выступает за мюнхенский клуб с 2007 года. С командой он восемь раз выиграл чемпионат Германии, пять раз Кубок и Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА и Кубок немецкой лиги. Всего на счету француза 117 мячей в 385 матчах за "Баварию".