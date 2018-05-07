"Бавария" объявила о продлении контракта с Рибери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери продлил контракт со клубом до конца сезона-2018/19, сообщает официальный сайт мюнхенцев.
Рибери выступает за мюнхенский клуб с 2007 года. С командой он восемь раз выиграл чемпионат Германии, пять раз Кубок и Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА и Кубок немецкой лиги. Всего на счету француза 117 мячей в 385 матчах за "Баварию".
🤝 #MiaSanMia #OhhhhFranckRibéry pic.twitter.com/1mzlr5Ur3d– FC Bayern München (@FCBayern) 7 мая 2018 г.