"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

Новым главным тренером "Баварии" стал Юпп Хайнкес, информирует пресс-служба мюнхенцев. Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2018 года. 72-летний немец приступит к исполнению своих обязанностей 9 октября.

Хайнкес уже в четвертый раз возглавил "Баварию". Ранее он руководил клубом с 1987 по 1991 год, в 2009 году (в качестве исполняющего обязанности), а также с 2011 по 2013 год.

В заключительный сезон он выиграл с мюнхенцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов. После этого он ушел из клуба и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. Ранее сам Хайнкес говорил, что сезон-2012/13 станет для него последним в карьере.

Напомним, что до этого должность главного тренера "Баварии" занимал Карло Анчелотти. Специалист, руководивший мюнхенцами с 2016 по 2017 год, был уволен из-за неудовлетворительных результатов.