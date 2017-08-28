"Бавария": "Нойер вернулся"

"Бавария" объявила о возвращении вратаря Мануэля Нойера после долгого перерыва в связи с травмой. В начале августа 31-летний голкипер приступил к первым тренировкам на поле. Напомним, что вратарь получил перелом левой стопы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом", который прошел 18 апреля. Изначально предполагалось, что восстановление займет два месяца.

- Мануэль Нойер вернулся, - говорится в сообщении пресс-службы.