"Бавария" не ведет переговоры с Фавром

"Бавария" не заинтересована в приглашении главного тренера "Ниццы" Люсьена Фавра, утверждает Blick. Ранее сообщалось, что 59-летний специалист рассматривается в качестве замены Карло Анчелотти.

Швейцарец уже работал в чемпионате Германии с менхенгладбахской "Боруссией" и "Гертой". Его действующий контракт с "Ниццей" рассчитан до 2019 года.

Напомним, Анчелотти был отправлен в отставку с поста главного тренера мюнхенцев 28 сентября после поражения от "ПСЖ" (0:3) в матче Лиги чемпионов и неудачного старта в бундеслиге.