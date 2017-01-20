08:50 20 января | ФУТБОЛ — Германия

"Бавария" не уверена в желании выкупить Комана

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что на данный момент клуб склоняется к выкупу полузащитника Кингсли Комана, права на которого принадлежат "Ювентусу". В текущем сезоне хавбек провел в составе мюнхенцев 9 матчей во всех турнирах.

- На данный момент "Бавария" склоняется к тому, чтобы выкупить игрока, - приводит Sport Bild слова Румменигге. - Но мы возьмем время, чтобы подумать. Мы уверены в его способностях, но невозможно не отметить, что прошлый сезон для него был удачнее нынешнего. Также он несколько раз травмировался.

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Материалы REN-TV

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