"Бавария" не уверена в желании выкупить Комана

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что на данный момент клуб склоняется к выкупу полузащитника Кингсли Комана, права на которого принадлежат "Ювентусу". В текущем сезоне хавбек провел в составе мюнхенцев 9 матчей во всех турнирах.

- На данный момент "Бавария" склоняется к тому, чтобы выкупить игрока, - приводит Sport Bild слова Румменигге. - Но мы возьмем время, чтобы подумать. Мы уверены в его способностях, но невозможно не отметить, что прошлый сезон для него был удачнее нынешнего. Также он несколько раз травмировался.