"Бавария" не смогла обыграть "Майнц"

В матче 30-го тура чемпионата Германии "Бавария" сыграла вничью с "Майнцем" – 2:2. В другом поединке "Герта" взяла верх над "Вольфсбургом" – 1:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига

30-й тур

"Айнтрахт" – "Аугсбург" – 3:1 (0:1)

Голы: Гауэлеув, 9 (0:1). Фабиан, 78 (1:1). Фабиан, 87 (2:1). Ребич, 90+1 (3:1).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Баркок (Тавата, 46), Ордоньес (Тарашай, 46), Фабиан, Маскарель, Гачинович, Хргота (Сеферович, 73), Ребич.

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг (Ридер, 75), Хинтереггер, Гауэлеув (Ляйтнер, 82), Макс, Халил Алтынтоп, Байер, Шмид, Усами (Гюнтер-Шмидт, 57), Чи Дон Вон, Дансо.

Предупреждения: Ребич, 55. Хитц, 56. Абраам, 88.

Судья: Цвайер (Германия).

"Бавария" – "Майнц" – 2:2 (1:2)

Голы: Кркич, 3 (0:1). Роббен, 16 (1:1). Брозински, 40 – с пенальти (1:2). Тиагу Алькантара, 73 (2:2).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Алаба (Киммих, 18), Бернат, Роббен, Рибери (Коман, 46), Видаль (Хаби Алонсо, 65), Мюллер, Тиагу Алькантара, Левандовски.

"Майнц": Хут, Брозински (Балогун, 52), Донати, Белль, Хак, Фрай, Латца, Куайсон (Рамалью, 78), Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто.

Предупреждения: Рафинья, 43. Онисиво, 89.

Судья: Вилленборг (Германия).

"Ингольштадт" – "Вердер" – 2:4 (1:1)

Голы: Лескано, 32 (1:0). Крузе, 45+1 – с пенальти (1:1). Гросс, 62 – с пенальти (2:1). Крузе, 81 (2:2). Крузе, 87 (2:3). Крузе, 90+4 (2:4).

"Ингольштадт": Хансен, Тиссеран, Хадергьонай, Гросс, Коэн, Киттель, Моралес, Кристиансен (Хинтерзеер, 75), Рожер, Леки, Лескано (Лекс, 85).

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гебреселассие, Велькович (Гнабри, 67), Бартельс, Кайнц (Баргфреде, 89), Эггештайн, Гриллич (Писарро, 67), Бауэр, Крузе.

Предупреждения: Тиссеран, 45. Мойсандер, 50. Сане, 64. Кристиансен, 70. Гросс, 78.

Судья: Шмидт (Германия).

"Герта" – "Вольфсбург" – 1:0 (0:0)

Гол: Ибишевич, 59.

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Шельбред, Эссвайн (Харагути, 90+3), Дарида, Аллан, Ибишевич (Торунарига, 86), Калу (Миттельштедт, 75).

"Вольфсбург": Кастелс, Виейринья (Майораль, 74), Кнохе (Волльшайд, 89), Блащиковски, Луиз Густаву, Гилавоги, Юнус Малли, Арнольд (Дидави, 65), Герхардт, Базур, Гомес.

Предупреждения: Арнольд, 39. Гилавоги, 53. Луиз Густаву, 73. Майораль, 75. Аллан, 81. Герхардт, 90+1. Эссвайн, 90+3.

Судья: Данкерт (Германия).

"Гамбург" – "Дармштадт" – 1:2 (0:0)

Голы: Айтач Сулу, 51 (0:1). Платте, 53 (0:2). Холланд, 90+3 – в свои ворота (1:2).

"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Дикмайер (Ятта, 58), Сакаи, Дуглас Сантос, Хант, Холтби, Костич (Грегорич, 70), Юнг, Вуд.

"Дармштадт": Эссер, Камавуака (Розенталь, 70), Холланд, Банггор, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Вранчич (Сэм, 80), Хеллер, Сиригу, Гондорф, Платте (Шипплок, 63).

Предупреждения: Костич, 13. Хант, 57. Камавуака, 57. Банггор, 75. Маврай, 81.

Судья: Штегеманн (Германия).