"Бавария" не смогла обыграть "Майнц"

В матче 30-го тура чемпионата Германии "Бавария" сыграла вничью с "Майнцем" – 2:2. В другом поединке "Герта" взяла верх над "Вольфсбургом" – 1:0.
Чемпионат Германии
Бундеслига
30-й тур
"Айнтрахт" – "Аугсбург" – 3:1 (0:1)
Голы: Гауэлеув, 9 (0:1). Фабиан, 78 (1:1). Фабиан, 87 (2:1). Ребич, 90+1 (3:1).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Баркок (Тавата, 46), Ордоньес (Тарашай, 46), Фабиан, Маскарель, Гачинович, Хргота (Сеферович, 73), Ребич.
"Аугсбург": Хитц, Ферхаг (Ридер, 75), Хинтереггер, Гауэлеув (Ляйтнер, 82), Макс, Халил Алтынтоп, Байер, Шмид, Усами (Гюнтер-Шмидт, 57), Чи Дон Вон, Дансо.
Предупреждения: Ребич, 55. Хитц, 56. Абраам, 88.
Судья: Цвайер (Германия).
"Бавария" – "Майнц" – 2:2 (1:2)
Голы: Кркич, 3 (0:1). Роббен, 16 (1:1). Брозински, 40 – с пенальти (1:2). Тиагу Алькантара, 73 (2:2).
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Алаба (Киммих, 18), Бернат, Роббен, Рибери (Коман, 46), Видаль (Хаби Алонсо, 65), Мюллер, Тиагу Алькантара, Левандовски.
"Майнц": Хут, Брозински (Балогун, 52), Донати, Белль, Хак, Фрай, Латца, Куайсон (Рамалью, 78), Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто.
Предупреждения: Рафинья, 43. Онисиво, 89.
Судья: Вилленборг (Германия).
"Ингольштадт" – "Вердер" – 2:4 (1:1)
Голы: Лескано, 32 (1:0). Крузе, 45+1 – с пенальти (1:1). Гросс, 62 – с пенальти (2:1). Крузе, 81 (2:2). Крузе, 87 (2:3). Крузе, 90+4 (2:4).
"Ингольштадт": Хансен, Тиссеран, Хадергьонай, Гросс, Коэн, Киттель, Моралес, Кристиансен (Хинтерзеер, 75), Рожер, Леки, Лескано (Лекс, 85).
"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гебреселассие, Велькович (Гнабри, 67), Бартельс, Кайнц (Баргфреде, 89), Эггештайн, Гриллич (Писарро, 67), Бауэр, Крузе.
Предупреждения: Тиссеран, 45. Мойсандер, 50. Сане, 64. Кристиансен, 70. Гросс, 78.
Судья: Шмидт (Германия).
"Герта" – "Вольфсбург" – 1:0 (0:0)
Гол: Ибишевич, 59.
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Шельбред, Эссвайн (Харагути, 90+3), Дарида, Аллан, Ибишевич (Торунарига, 86), Калу (Миттельштедт, 75).
"Вольфсбург": Кастелс, Виейринья (Майораль, 74), Кнохе (Волльшайд, 89), Блащиковски, Луиз Густаву, Гилавоги, Юнус Малли, Арнольд (Дидави, 65), Герхардт, Базур, Гомес.
Предупреждения: Арнольд, 39. Гилавоги, 53. Луиз Густаву, 73. Майораль, 75. Аллан, 81. Герхардт, 90+1. Эссвайн, 90+3.
Судья: Данкерт (Германия).
"Гамбург" – "Дармштадт" – 1:2 (0:0)
Голы: Айтач Сулу, 51 (0:1). Платте, 53 (0:2). Холланд, 90+3 – в свои ворота (1:2).
"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Дикмайер (Ятта, 58), Сакаи, Дуглас Сантос, Хант, Холтби, Костич (Грегорич, 70), Юнг, Вуд.
"Дармштадт": Эссер, Камавуака (Розенталь, 70), Холланд, Банггор, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Вранчич (Сэм, 80), Хеллер, Сиригу, Гондорф, Платте (Шипплок, 63).
Предупреждения: Костич, 13. Хант, 57. Камавуака, 57. Банггор, 75. Маврай, 81.
Судья: Штегеманн (Германия).
Isan0001
надо было вообще не играть после Реала
19:11
БигБосс
Надо было завтра играть.
18:46
marksan
Вот и Бавария еле ноги унесла после РЕала!
18:41