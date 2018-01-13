"Бавария" на выезде обыграла "Байер"

"Бавария" обыграла "Байер" в матче 18-го тура чемпионата Гермаии - 3:1. В составе мюнхенцев по голу забили Хамес Родригес, Рафинья и Хави Мартинес.

Команда Юппа Хайнкеса продолжает лидировать в трунирной таблице. От ближайшего преследователя "Бавария" оторвалась на 14 очков.

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18-й тур

"Байер" - "Бавария" - 1:3 (0:1)

Голы: Хави Мартинес, 32 (0:1). Рибери, 59 (0:2). Фолланд, 70 (1:2). Родригес, 90+1 (1:3).

"Байер": Лено, С.Бендер, Та, Венделл, Л.Бендер, Беллараби (Хенрикс, 61), Кор (Аларио, 65), Брандт (Мехмеди, 77), Хаферц, Фолланд, Бэйли.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба, Зюле, Роббен (Коман, 65), Рибери (Вагнер, 79), Видаль, Мюллер (Толиссо, 90+2), Родригес.

Предупреждения: Фолланд, 10. Беллараби, 15. Мюллер, 27. Рафинья, 43.

Судья: Зиберт.

12 января. Леверкузен. Стадион BayArena.

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