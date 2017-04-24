"Бавария" может вернуть Марио Гомеса в качестве замены Левандовски

"Бавария" намерена приобрести нападающего "Вольфсбурга" Марио Гомеса, утверждает sport1.de. В клубе ищут дублера для основного форварда Роберта Левандовски, который, в частности, из-за травмы пропустил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2).

Напомним, что Марио Гомес уже играл в "Баварии" с 2009 по 2013 год, провел 174 матча, забил 113 мячей во всех турнирах. Впоследствии в его карьере были "Фиорентина", "Бешикташ", а в "Вольфсбурге" он играет с этого сезона. В составе "волков" на его счету 29 матчей и 14 голов в бундеслиге.