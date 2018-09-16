"Бавария" может наказать Рибери, который покинул стадион до конца матча

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может быть наказан за то, что покинул стадион до окончания матча 3-го тура чемпионата Германии против "Байера" (3:1), информирует France Football.

По данным издания, футболист покинул скамейку запасных за семь минут до окончания игры. 35-летний француз был разочарован тем, что не попал в состав команды.

В то время, когда Рибери покидал стадион, главный тренер мюнхенцев Нико Ковач на 82-й минуте матча сделал третью замену в составе "Баварии" - Давид Алаба сменил на поле Рафинью. А на 89-й минуте Хамес Родригес забил третий гол в ворота леверкузенской команды.

За подобное отношение клуб планирует наказать футболиста. Скорее всего, Рибери придется заплатить штраф за свое поведение.