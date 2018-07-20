"Бавария": "Клуб не интересуется Паваром и Ребичем"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвали слухами информацию об интересе клуба к защитнику "Штутгарта" Бенжамену Павару и форварду "Айнтрахта" Анте Ребичу.

- Что касается тех игроков, которых мы хотим подписать, то новости о Паваре и Ребиче не соответствуют истине. Не вижу смысла комментировать слухи, - цитирует Goal.com Румменигге.



21-летний Павар провел на ЧМ-2018 5 матчей и забил один за сборную Франции. На счету 24-летнего Ребича также один гол в 5 играх, но за сборную Хорватии.

СМИ: Павар близок к переходу в "Баварию" //

СМИ: Ребич может перейти в "Баварию"