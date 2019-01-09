"Бавария" интересуется молодым игроком "Челси" Хадсоном-Одои

"Бавария" подтвердила интерес к 18-летнему полузащитнику "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает Sky Sports.

Ранее футболист уже заявлял о своем желании покинуть клуб, контракт с которым рассчитан до лета 2020 года.

- Каллум Хадсон-Одои считает себя хорошим игроком, и мы в нем заинтересованы, - заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич. - Думаю, что он подойдет нашему клубу, у него есть невероятные игровые качества, такие как дриблинг и чувство паса. Посмотрим, что получится.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл в восьми матчах за основную команду "Челси", в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.