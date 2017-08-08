"Бавария" хочет пригласить главу скаутской службы дортмундской "Боруссии"

Главный скаут дортмундской "Боруссии" Свен Мислинтат может продолжить свою работу в "Баварии". Как сообщает Bild, баварцы ищут замену техническому директору Михаэлю Решке, который на прошлой неделе покинул клуб и занял пост в "Штутгарте".

Мислинтат работает в "Боруссии" с 2009 года. За это время он привел в команду таких игроков, как Синдзи Кагава, Пьер-Эмерик Обамеянг, Усман Дембеле, Кристиан Пулишич.