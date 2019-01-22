"Бавария" хочет подписать Павара уже зимой

"Бавария" хочет пересмотреть условия сделки по защитнику "Штутгарта" Бенжамену Павару. Напомним, ранее клубы объявили, что француз перейдет в мюнхенскую команду летом. Однако "Бавария" теперь хочет осуществить трансфер до конца января.

Как сообщает L’Equipe, для этого "Бавария" готова увеличить сумму сделки. Сейчас она составляет 35 миллионов евро. Ранее мюнхенцы за переход Павара уже зимой предлагали 40 миллионов, но "Штутгарт" отказался. Теперь "Бавария" готова предложить 45 миллионов евро.