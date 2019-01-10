"Бавария" хочет перехватить Рабьо у "Барселоны"

"Бавария" вступила в борьбу за полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо, сообщает RMS Sport.

Отмечается, что немецкий клуб планирует приобрести игрока в зимнее трансферное окно. Это было бы выгодно для "ПСЖ", потому что, в таком случае, парижский клуб сможет продать игрока, а не отпустить его бесплатно. Контракт 23-летнего полузащитника с клубом истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что Рабьо согласовал условия личного контракта с "Барселоной". Каталонский клуб собирается платить ему по 10 миллионов евро за сезон. К тому же, игроку полагается такая же сумма подъемными. Однако агент и мать футболиста Вероника Рабьо потребовала 15 миллионов, на что "Барселона" ответила отказом.

СМИ: Рабьо подпишет пятилетний контракт с "Барселоной"