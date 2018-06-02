"Бавария" готова продать Боатенга, Берната, Тиаго и Видаля

"Бавария" готова рассмотреть предложения по четырем футболистам: защитникам Жерому Боатенгу и Хуану Бернату, полузащитникам Тиагу Алькантаре и Артуро Видалю, сообщает Daily Mail. В клубе хотят уменьшить количество игроков в составе.
В то же время чемпионы Германии хотят сохранить нападающего Роберта Левандовски. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Реал" или "Челси". Также "Бавария" продолжает интересоваться полузащитником дортмундской "Боруссии" Кристианом Пулишичем.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/
- Бавария
- Боруссия Дортмунд
- Роберт Левандовски
- Жером Боатенг
- Артуро Видаль
- Тиагу Алькантара
- Кристиан Пулишич