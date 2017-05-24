"Бавария" готова платить Алексису Санчесу 13 миллионов евро в год

Полузащитник "Арсенала" Алексис Санчес по-прежнему находится в сфере интересов "Баварии", сообщает El Mercurio. Мюнхенский клуб готов предложить за 28-летнего игрока 58 миллионов евро, а самому чилийцу – 13 миллионов за сезон. Это на 60 процентов превышает его зарплату в лондонской команде.

Ранее сообщалось, что агент Санчеса Фернандо Феличевич прибыл в Мюнхен, чтобы провести переговоры с руководством "Баварии".

Контракт хавбека с лондонцами рассчитан до 2018 года. В 38 матчах текущего сезона в чемпионате Англии он забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.