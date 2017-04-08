"Бавария" дома разгромила дортмундскую "Боруссию"

"Бавария" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии разгромила дортмундскую "Боруссию" – 4:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Роберт Левандовски.

Подопечные Карло Анчелотти продолжают лидировать в турнирной таблице, обходя идущий вторым "Лейпциг" на 10 очков.

Команда Томаса Тухеля занимает четвертое место и отстает от "Баварии" на 18 баллов.

Чемпионат Германии

Бундеслига

28-й тур

"Бавария" - "Боруссия" Д - 4:1 (2:1)

Голы: Рибери, 4 (1:0). Левандовски, 10 (2:0). Рафаэл Геррейру, 20 (2:1). Роббен, 49 (3:1). Левандовски, 68 - с пенальти (4:1).

"Бавария": Ульрайх, Лам, Боатенг, Хави Мартинес (Хуммельс, 79), Алаба, Роббен, Хаби Алонсо, Тиагу Алькантара, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 74), Левандовски (Киммих, 72).

"Боруссия": Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Гинтер, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Рафаэл Геррейру (Мерино, 69), Дембеле (Эмре Мор, 59), Пулишич, Шмельцер, Обамеянг.

Предупреждения: Левандовски, 24. Пасслак, 36. Бартра, 45+1. Видаль, 63. Бюрки, 67.

Судья: Фриц.

8 апреля. Мюнхен. Allianz-Arena.