"Бавария" дома разгромила дортмундскую "Боруссию"

"Бавария" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии разгромила дортмундскую "Боруссию" – 4:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Роберт Левандовски.
Подопечные Карло Анчелотти продолжают лидировать в турнирной таблице, обходя идущий вторым "Лейпциг" на 10 очков.
Команда Томаса Тухеля занимает четвертое место и отстает от "Баварии" на 18 баллов.
Чемпионат Германии
Бундеслига
28-й тур
"Бавария" - "Боруссия" Д - 4:1 (2:1)
Голы: Рибери, 4 (1:0). Левандовски, 10 (2:0). Рафаэл Геррейру, 20 (2:1). Роббен, 49 (3:1). Левандовски, 68 - с пенальти (4:1).
"Бавария": Ульрайх, Лам, Боатенг, Хави Мартинес (Хуммельс, 79), Алаба, Роббен, Хаби Алонсо, Тиагу Алькантара, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 74), Левандовски (Киммих, 72).
"Боруссия": Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Гинтер, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Рафаэл Геррейру (Мерино, 69), Дембеле (Эмре Мор, 59), Пулишич, Шмельцер, Обамеянг.
Предупреждения: Левандовски, 24. Пасслак, 36. Бартра, 45+1. Видаль, 63. Бюрки, 67.
Судья: Фриц.
8 апреля. Мюнхен. Allianz-Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/