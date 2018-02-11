Батшуайи сдержал обещание, отпраздновав гол в стиле Обамеянга

Форвард Миши Батшуайи, арендованный дортмундской "Боруссией" у "Челси" отметился тремя голами в двух первых матчах за новый клуб. Мяч в ворота "Гамбурга" (2:0) в 22-м туре чемпионата Германии стал для бельгийского нападающего первым на домашнем стадионе "шмелей".

Батшуайи, как и обежал перед игрой в интервью Goal, отметил взятие ворот соперника, исполнив сальто. Ранее таким образом голы праздновал Пьер-Эмерик Обамеянг, зимой перешедший в "Арсенал".