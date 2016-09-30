Бартра пропустит матч с "Байером"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра не сможет принять участие в матче 6-го тура чемпионата Германии с "Байером", утверждает Sport1.de. У игрока диагностирован легкий разрыв связок. 25-летний испанец, пополнивший ряды шмелей летом 2016 года, провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, забил один мяч гол и сделал одну голевую передачу.