Бартра пропустит матч с "Байером"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра не сможет принять участие в матче 6-го тура чемпионата Германии с "Байером", утверждает Sport1.de. У игрока диагностирован легкий разрыв связок. 25-летний испанец, пополнивший ряды шмелей летом 2016 года, провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, забил один мяч гол и сделал одну голевую передачу.
sdg35tdh
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09:15
Torky7
"забил один мяч гол", тогда уж - ...и сделал одну голевую ПАС передачу!
08:43