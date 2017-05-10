15:18 | ФУТБОЛ — Германия

Бартра приступил к тренировкам в общей группе дортмундской "Боруссии"

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Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра вернулся к тренировкам в общей группе. Как сообщает официальный сайт клуба, испанец полностью восстановился после операции на руке, но играть пока не готов, поскольку требуется набор оптимальной формы.

Бартра пострадал в результате серии взрывов у автобуса дортмундской "Боруссии" перед игрой Лиги чемпионов с "Монако" 11 апреля. 26-летний защитник пропустил шесть матчей.

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