Бартра приступил к тренировкам

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра, получивший травму руки в результате взрыва около клубного автобуса, приступил к тренировкам. Как сообщает Tmw, футболист, которому необходимо для полного восстановления около двух недель, уже работал с мячом на поле.

Напомним, 11 апреля возле автобуса дортмундцев, направлявшегося на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", сработало три взрывных устройства. Защитник Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. Игра была перенесена на следующий день.