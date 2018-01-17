Бартра покинет "Боруссию" уже в январе?

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра недоволен своим положением в команде, утверждает Bild. По данным издания, 27-летний испанец намерен покинуть "шмелей", чтобы не остаться без игровой практики перед чемпионатом мира-2018.

В центре защиты новый главный тренер "Боруссии" Петер Штегер отдает предпочтение Невену Суботичу и Сократису Папастатопулосу, а Бартра чаще всего выходит на замену. Отметим, что в клубе одобрили решение австрийского специалиста и готов отпустить футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Бартра провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. При Штегере он лишь трижды появлялся в стартовом составе.