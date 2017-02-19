"Барселона" хочет подписать экс-игрока "Реала"

Защитник "Депортиво" Хуанфран попал в сферу интересов "Барселоны", информирует Mundo Deportivo. Каталонцы находятся в поисках замены правому защитнику Алейшу Видалю, который выбыл из строя на пять месяцев. Несмотря на закрытое трансферное окно, "Барселоне" по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента из-за серьезного повреждения своего футболиста.

Отметим, что права на 28-летнего Хуанфрана принадлежат "Уотфорду", но "Депортиво" имеет право выкупа футболиста по окончании сезона. Любопытно, что игрок, начинавший карьеру в качестве крайнего полузащитника, не только является воспитанником "Реала", но и имеет в активе один официальный матч в составе "Королевского клуба".

Помимо игрока "Депортиво" сине-гранатовые рассматривают кандидатуру защитника "Малаги" Роберто Росалеса.