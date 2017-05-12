Бадштубер покинет "Баварию" на правах свободного агента

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге объявил, что контракт с защитником Хольгером Бадштубером не будет продлен. 30 июня 28-летний немец станет свободным агентом.

- С самого начала было известно, что Бадштубер после окончания аренды в "Шальке" скорее всего отправится получать новый опыт за границей, - цитирует пресс-служба клуба Румменигге. - "Бавария" желает Хольгеру всего самого наилучшего и благодарит его за образцово проделанную работу на протяжении 15 лет, проведенных на Зэбенерштрассе.