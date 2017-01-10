03:45 | ФУТБОЛ — Германия

Бадштубер близок к переходу в "Шальке"

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Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер близок к переходу в "Шальке", утверждает Bild. По информации источника, сам 27-летний немец уже договорился с гельзенкирхенцами.

Сообщается, что основная причина для перехода защитника – желание футболиста постоянно получать игровую практику. В этом сезоне в общей сложности он провел на поле 137 минут.

При этом "Шальке" не хочет покупать футболиста, а арендовать его до конца сезона без опции выкупа. Усложняет ситуацию тот факт, что контракт Бадштубера с "Баварией" истекает летом, поэтому для аренды футболист сначала должен продлить контракт с мюнхенским клубом.

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Материалы REN-TV

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