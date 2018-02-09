"Бабельсберг" могут исключить из 4-го дивизиона Германии за кричалки фанатов против нацистов

Футбольный союз Северо-Востока Германии может исключить "Бабельсберг" из 4-го дивизиона. Как сообщает AP, клуб отказался платить штраф в размере 7 тысяч евро за поведение болельщиков, которые в апреле 2017 года фанаты в матче с "Энерги"​ скандировали: "Пошли вон, нацистские свиньи", отреагировав на нацистские кричалки фанатов соперника: "Клещи, цыгане и евреи", "труд освобождает". Уже были пропущены два срока оплаты, последней датой остается 14 февраля. Если штраф не выплатят, то союз может приостановить деятельность клуба.

Оба клуба были оштрафованы, но официально "Энерги" был наказан за пиротехнику и попытку болельщиков прорваться на поле.