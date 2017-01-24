19:53 24 января | ФУТБОЛ — Германия

Баба пропустит несколько месяцев

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Защитник "Шальке" Абдул Рахман Баба выбыл из строя на несколько месяцев, сообщает официальный сайт клуба. Вчера 22-летний ганец успешно перенес операцию на левом колене. Напомним, Баба получил разрыв крестообразных связок во время группового турнира Кубка Африки против Уганды (1:0).

Ранее сообщалось, что в связи с травмой Бабы "Шальке" нацелился на защитника "Ювентуса" Патриса Эвра. Баба в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии провел 13 матчей и сделал две результативные передачи.

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