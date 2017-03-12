Айтекин зафиксировал победу "Гамбурга" над менхенгладбахской "Боруссией"

"Гамбург" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии победил менхенгладбахскую "Боруссию" – 2:1. Решающий гол на 80-й минуте забил нападающий Бобби Вуд.

Отметим, что эту встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Дениза Айтекина, работавшего на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига

24-й тур

"Гамбург" – "Боруссия" М – 2:1 (1:1)

Голы: Кристенсен, 23 (0:1). Костич, 36 (1:1). Вуд, 80 (2:1).

"Гамбург": Адлер, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи, Острцолек, Хант (Ласогга, 90), Экдаль, Холтби (Грегорич, 70), Костич (Дуглас Сантос, 88), Юнг, Вуд.

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Кристенсен, Эльведи (Янчке, 77), Херрманн (Хан, 67), Штробль, Крамер, Хофманн (Джонсон, 57), Дахуд, Дрмич.

Предупреждения: Пападопулос, 22. Штробль, 37. Херрманн, 51.

Судья: Айтекин.

12 марта. Гамбург. Volksparkstadion.