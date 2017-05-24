"Айнтрахт" вернул Варелу в "МЮ" из-за сделанной без спроса татуировки

"Айнтрахт" принял решение расторгнуть договор аренды и вернуть защитника Гильермо Варелу в "Манчестер Юнайтед". Татуировка, которую уругваец сделал в понедельник, воспалилась. Клубные врачи запрещали делать ее до игры, однако футболист отказался следовать совету.

– Его поведение было безрассудным, – приводит ESPN слова спортивного директора "Айнтрахта" Фреди Бобича. – Пути Гильермо и "Айнтрахта" расходятся здесь. Клуб не может мириться с тем, что игрок пренебрегает советами врачей и тренеров. Мы собирались продлить его аренду, но больше этот вопрос не обсуждается.

24-летний футболист перебрался в "Айнтрахт" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" перед началом сезона. На его счету семь матчей в бундеслиге и три игры в Кубке Германии. При этом он точно не сыграет в финале кубкового турнира, где "Айнтрахт" 27 мая встретится с дортмундской "Боруссией".