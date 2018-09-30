"Айнтрахт" разгромил "Ганновер"

"Айнтрахт" с крупным счетом обыграл "Ганновер" (4:1) в матче шестого тура чемпионата Германии. В составе победителей отличились Эван Н`Дика, Анте Ребич, Джонатан де Гузман и Лука Йович.

У "Ганновера" забил Флоран Муслия. Гости с двумя очками занимают последнее место. У хозяев семь очков и десятая позиция.

В следующем туре "Ганновер" примет "Штутгарт", а "Айнтрахт" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом".

Чемпионат Германии

Бундеслига

6-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Ганновер-96" - 4:1 (2:0)

Голы: Н`Дика, 36 (1:0). Ребич, 45+1 (2:0). де Гузман, 59 (3:0). Муслия, 86 (3:1). Йович, 89 (4:1).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Русс, Да Коста, Н`Дика, де Гузман, Хасебе, Костич (Виллемс, 78), Торро, Аллан, Алле (Йович, 61), Ребич (Гачинович, 82).

"Ганновер": Эссер, Фелипе, Корб (Муслия, 69), Альборнос, Зорг, Антон, Швеглер, Фоссум, Уоллас (Вуд, 46), Фюллкруг (Вейдандт, 46), Бебу.

Предупреждения: Зорг, 65. Торро, 66. Антон, 88.

Судья: Хартманн.

30 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena"

Все о чемпионате Германии - здесь.

Турнирная таблица чемпионата.