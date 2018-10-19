"Айнтрахт" разгромил "Фортуну", Йович забил 5 голов

"Айнтрахт" разгромил "Фортуну" в матче 8-го тура чемпионата Германии (7:1). Пять голов забил нападающий Лука Йович.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
8-й тур
"Айнтрахт Ф" - "Фортуна Д" - 7:1 (3:0)
Голы: Алле, 20 - с пенальти (1:0). Йович, 26 (2:0). Йович, 34 (3:0). Алле, 50 (4:0). Лукебакио, 53 (4:1). Йович, 55 (5:1). Йович, 69 (6:1). Йович, 72 (7:1).
"Айнтрахт Ф": Трапп (Реннов, 58), Абраам, Да Коста, Н`Дика, де Гузман, Хасебе, Костич, Торро (Штендера, 46), Гачинович, Алле, Йович (Хргота, 86).
"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Каан Айхан, Циммер, Боджек (Баркок, 46), Моралес, Циммерманн, Штегер, Соботтка (Лукебакио, 46), Дукш, Раман.
Предупреждения: Каан Айхан, 88. Штегер, 89.
Судья: Айтекин.
19 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".