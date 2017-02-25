"Айнтрахт" проиграл в третий раз кряду

"Герта" на своем поле переиграла "Айнтрахт" в матче 22-го тура чемпионата Германии. Это третье подряд поражение для франкфуртской команды.

Чемпионат Германии

Бундеслига

22-й тур

"Герта" - "Айнтрахт" - 2:0 (0:0)

Голы: Ибишевич, 52 (1:0). Дарида, 83 (2:0).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп (Лустенбергер, 87), Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк, Шельбред, Дарида (Дуда, 89), Харагути, Ибишевич, Калу (Миттельштедт, 81).

"Айнтрахт": Градецки, Тавата, Очипка, Чэндлер, Варела (Блум, 69), Хектор, Хасебе, Гачинович, Безушков (Тарашай, 64), Сеферович, Ребич.

Предупреждения: Брукс, 4. Харагути, 40. Гачинович, 59. Хектор, 75.

Удаление: Сеферович, 78.

Судья: Штегеманн.

25 февраля. Берлин. Олимпийский стадион.