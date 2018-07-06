"Айнтрахт" подписал полузащитника "Реала" Торро и защитника "Осера" Ндика

"Айнтрахт" на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с двумя новичками. Команду пополнили полузащитник Лукас Торро (экс-"Реал") и бывший игрок "Осера" защитник Эван Ндика.

Оба игрока подписали контракт на пять лет. 23-летний Торро в прошлом сезоне выступал за "Осасуну" на правах аренды. В его активе 39 матчей и один гол при пяти голевых передачах. 18-летний Ндика провел 16 матчей за "Осер" и отметился одним результативным пасом.