"Айнтрахт" победил "Ингольштадт" в 1/16 финала Кубка Германии

"Айнтрахт" в матче 1/16 финала Кубка Германии обыграл "Ингольштадт". Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти франкфуртцы были сильнее со счетом 4:1.

Кубок Германии

1/16 финала

"Айнтрахт" Ф - "Ингольштадт" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:1

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Тавата (Очипка, 68), Вальехо, Регезель, Хусти, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Фабиан, 64), Сеферович, Тарашай (Чэндлер, 90+2).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Левельс, Брегери, Юнг, Гросс, Коэн, Кристиансен, Леки (Зуттнер, 120), Лескано (Хартманн, 58), Лекс (Киттель, 81).

Предупреждения: Гачинович, 29. Лекс, 48. Леки, 76. Фабиан, 79. Гросс, 101.

Удаление: Фабиан (Айнтрахт Ф), 88.

Судья: Осмерс.

25 октября. Франкфурт-на-Майне. Commerzbank-Arena.