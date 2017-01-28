"Айнтрахт" обыграл "Шальке" и вернул себе третье место

"Айнтрахт" в матче 18-го тура бундеслиги обыграл на выезде "Шальке" - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Александр Майер. Франкфуртский клуб после этой победы вышел на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

18-й тур

"Шальке-04" - "Айнтрахт" - 0:1 (0:1)

Гол: Майер, 33 (0:1).

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг, Гайс (Авдияй, 53), Горецка, Бенталеб (Коноплянка, 79), Шепф (Калиджури, 66), Бургшталлер.

"Айнтрахт": Линднер, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Баркок (Хектор, 85), Хасебе, Маскарель, Гачинович (Тарашай, 90+1), Майер, Хргота (Сеферович, 62).

Предупреждения: Очипка, 48. Бенталеб, 77. Колашинац, 87.

Судья: Хартманн.

27 января. Гельзенкирхен. Стадион "Veltins-Arena (Arena AufSchalke)".