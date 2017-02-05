"Айнтрахт" обыграл "Дармштадт" и вернул себе третье место

"Айнтрахт" обыграл "Дармштадт" в матче 19-го тура чемпионата Германии - 2:0. Голы во втором тайме забивали Хасебе и Ребич. Команда после этого результата вернулась на третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

19-й тур

"Айнтрахт" - "Дармштадт" - 2:0 (0:0)

Голы: Хасебе, 74 - с пенальти (1:0). Ребич, 83 (2:0).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Хасебе, Маскарель (Безушков, 88), Гачинович (Баркок, 85), Майер, Хргота (Тарашай, 75), Ребич.

"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Холланд, Милошевич, Айтач Сулу, Розенталь, Сэм (Сиригу, 62), Нимайер (Хамит Алтынтоп, 79), Хеллер, Гондорф, Бойд (Чолак, 68).

Предупреждения: Хеллер, 27. Нимайер, 36. Милошевич, 73. Айтач Сулу, 78. Гачинович, 82. Баркок, 89.

Судья: Грефе.

05 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион Commerzbank-Arena.