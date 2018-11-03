"Айнтрахт" на выезде разгромил "Штутгарт"

"Айнтрахт" обыграл "Штутгарт" в матче 10-го тура бундеслиги - 3:0. По голу в этой встрече забили Алле, Ребич и Мюллер.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

10-й тур

"Штутгарт" - "Айнтрахт" - 0:3 (0:2)

Голы: Алле, 11 (0:1). Ребич, 32 (0:2). Мюллер, 89 (0:3).

"Штутгарт": Цилер, Аого, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Маффео, Гентнер, Томми (Беркай Озджан, 46. Кастро, 85), Аскасибар, Гомес, Гонсалес (Аколо, 77).

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Да Коста, Н`Дика, де Гузман, Фернандеш (Штендера, 46), Хасебе, Костич (Виллемс, 87), Алле, Ребич (Мюллер, 79), Йович.

Предупреждения: Костич, 6. Алле, 41. Аскасибар, 45+1.

Судья: Яблонски (Германия).

2 ноября. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".