"Айнтрахт" и "Вердер" разошлись миром

"Айнтрахт" на своем поле сыграл вничью с "Вердером" в матче 28-го тура чемпионата Германии. Бременский клуб продлил беспроигрышную серию до 9 встреч.

Чемпионат Германии

Бундеслига

28-й тур

"Айнтрахт" - "Вердер" - 2:2 (0:2)

Голы: Юнузович, 37 (0:1). Бартельс, 43 (0:2). Гачинович, 48 (1:2). Фабиан, 73 - с пенальти (2:2).

"Айнтрахт": Градецки, Русс (Блум, 46), Абраам, Очипка, Чэндлер, Ордоньес (Вольф, 68), Фабиан, Маскарель, Гачинович, Хргота (Сеферович, 81), Ребич.

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, С.Гарсия, Кальдирола (У.Гарсия, 53), Гебреселассие, Велькович (Кайнц, 29), Юнузович, Бартельс (Писарро, 77), Эггештайн, Гриллич, Крузе.

Предупреждения: Велькович, 7. Ребич, 53. Бартельс, 69. Фабиан, 74.

Судья: Данкерт.

07 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".