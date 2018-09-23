"Айнтрахт" и "Лейпциг" сыграли вничью

"Айнтрахт" сыграл вничью с "Лейпцигом" (1:1) в матче четвертого тура чемпионата Германии. У хозяев отличился Желсон Фернандеш, у гостей с пенальти забил Эмиль Форсберг.

"Айнтрахт" с четырьмя очками занимает 13-е место. У "Лейпцига" пять очков и десятая позиция.

В следующем туре "Лейпциг" примет "Штутгарт", а "Анйтрахт" на выезде сыграет с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

4-й тур

"Айнтрахт Ф" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)

Голы: Фернандеш, 26 (1:0). Форсберг, 54 - с пенальти (1:1).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Да Коста, Н`Дика, де Гузман (Аллан, 73), Фернандеш, Хасебе, Костич, Гачинович, Алле, Йович (Ребич, 69).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Упамекано, Сараччи (Хальстенберг, 86), Кампль, Забитцер, Форсберг (Ильзанкер, 85), Ляймер (Конате, 90), Демме, Поульсен, Вернер.

Предупреждения: Ильзанкер, 89. Абраам, 90+1.

Судья: Брих (Германия).

23 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

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