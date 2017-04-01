"Айнтрахт" и "Боруссия" из Менхенгладбаха сыграли вничью

В матче 26-го тура "Айнтрахт" на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией" – 0:0. При этом хозяева не реализовали на 78-й минуте пенальти – удар Марко Фабиана с точки парировал Янн Зоммер. А гости завершали встречу в меньшинстве после удаления Тобиаса Штробля.

"Боруссия" занимает десятое место в турнирной таблице бундеслиги. "Айнтрахт" идет седьмым.

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26-й тур

"Айнтрахт" – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 0:0

Нереализованный пенальти: Фабиан, 78 (вратарь).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Тавата (Хектор, 76), Очипка, Чэндлер, Вальехо, Фабиан, Маскарель, Гачинович (Баркок, 90), Хргота, Ребич (Сеферович, 68).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке (Эльведи, 46), Вестергорд, Кристенсен, Штробль, Хофманн (Херрманн, 68), Дахуд, Раффаэл, Штиндль, Азар (Хан, 81).

Предупреждения: Вальехо, 21. Маскарель, 43. Штробль, 56. Вендт, 78. Чэндлер, 83. Хргота, 89.

Удаление: Штробль, 85.

Судья: Осмерс.

1 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".