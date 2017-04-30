"Аугсбург" разгромил "Гамбург", Алтынтоп оформил дубль

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Гамбург" на выезде крупно уступил "Аугсбургу" – 0:4. Дубль оформил Халил Алтынтоп, еще по голу забили Филипп Макс и Рауль Бобадилья. Хозяева поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице. "Гамбург" опустился в зону вылета и идет 16-м.

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31-й тур

"Аугсбург" – "Гамбург" – 4:0 (2:0)

Голы: Халил Алтынтоп, 28 (1:0). Халил Алтынтоп, 42 (2:0). Макс, 76 (3:0). Бобадилья, 85 (4:0).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис, Гауэлеув, Макс (Чи Дон Вон, 86), Халил Алтынтоп (Бобадилья, 80), Байер (Кальсен-Бракер, 88), Шмид, Кор, Финнбогасон.

"Гамбург": Миккель, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи, Острцолек (Ятта, 63), Хант, Холтби, Грегорич (Юнг, 46), Уоллас (Ласогга, 46), Вуд.

Предупреждения: Маврай, 33. Грегорич, 44. Байер, 48. Острцолек, 51. Холтби, 72.

Судья: Грефе.

30 апреля. Аугсбург. Стадион WWK Arena.