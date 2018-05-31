"Аугсбург" приобрел у "Гамбурга" полузащитника Хана

Полузащитник Андре Хан покинул "Гамбург" и стал игроком "Аугсбурга", сообщает официальный сайт его нового клуба.

Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила три миллиона евро. 27-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2022 года.

Футболист уже выступал за "Аугсбург" с 2013 по 2014 год. В 48 матчах он забил 12 мячей. В прошедшем сезоне немец провел 23 матча за "Гамбург" в бундеслиге и забил три мяча. "Гамбург" по итогам сезона впервые в истории вылетел из высшего дивизиона.