00:02 | Футбол — Германия

"Аугсбург" приобрел у "Гамбурга" полузащитника Хана


Полузащитник Андре Хан покинул "Гамбург" и стал игроком "Аугсбурга", сообщает официальный сайт его нового клуба.

Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила три миллиона евро. 27-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2022 года.

Футболист уже выступал за "Аугсбург" с 2013 по 2014 год. В 48 матчах он забил 12 мячей. В прошедшем сезоне немец провел 23 матча за "Гамбург" в бундеслиге и забил три мяча. "Гамбург" по итогам сезона впервые в истории вылетел из высшего дивизиона.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/

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