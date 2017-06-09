09:34 | ФУТБОЛ — Германия

"Аугсбург" приобрел голкипера "Шальке" за 750 тысяч евро

Вратарь "Шальке" Фабиан Гифер перешел в "Аугсбург", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан до лета 2021 года, а сумма трансфера, согласно немецким СМИ, составила 750 тысяч евро.

Минувший сезон 27-летний страж ворот провел на правах аренды в английской команде чемпион-лиги "Бристоль Сити".

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