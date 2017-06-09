"Аугсбург" приобрел голкипера "Шальке" за 750 тысяч евро

Вратарь "Шальке" Фабиан Гифер перешел в "Аугсбург", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан до лета 2021 года, а сумма трансфера, согласно немецким СМИ, составила 750 тысяч евро.
Минувший сезон 27-летний страж ворот провел на правах аренды в английской команде чемпион-лиги "Бристоль Сити".
Offiziell: Fabian #Giefer wechselt von @s04 in die Fuggerstadt. Vertrag bis 2021. Willkommen beim #FCA! 👉https://t.co/wWJt7Inuvi #Giefer2021 pic.twitter.com/Z7io44oA7L– FC Augsburg (@FCAugsburg) 8 июня 2017 г.