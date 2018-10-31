"Аугсбург" переиграл "Майнц" в Кубке Германии

"Аугсбург" вышел в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв в дополнительное время "Майнц".

Кубок Германии

1/16 финала

"Аугсбург" – "Майнц" – 3:2 д.в. (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Мвене, 19 (0:1). Белль, 40 – в свои ворота (1:1). Куайсон, 45 (1:2). Грегорич, 86 (2:2). Каиуби, 105 (3:2).

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Фрамбергер, Макс, Моравек (Гетце, 77), Каиуби (Дансо, 120), Ку Джа Чхоль (Рихтер, 65), Грегорич, Хедира, Хан (Финнбогасон, 74).

"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Бюссманн, Хак, Мвене, Максим (Боэтиус, 87), Куайсон (Кунде, 79), Гбамен (Матета, 105), Уджа, Онисиво (Озтунали, 90+4).

Предупреждение: Гетце, 109.

Судья: Грефе.

30 октября. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".