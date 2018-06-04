Артуро Видаль: "Подумаю насчет "Баварии" этим летом"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль заявил, что подумает насчет своего будущего в мюнхенском клубе этим летом. В переходе 31-летний чилийца заинтересованы "Интер" и "Наполи".

– Когда закончится мой отпуск, я встречусь со своим агентом, чтобы оценить ситуацию, – сказал Видаль в интервью Fox Sports Argentina. – Он скажет, какие у меня будут варианты, тогда мы вместе решим, буду ли я продолжать карьеру в "Баварии".

В минувшем сезоне Видаль провел 45 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.