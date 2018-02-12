Артуро Видаль: "Хотел бы продлить контракт с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль сказал, что он и его дети счастливы в Мюнхене. 30-летний чилиец опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в "Челси".

- Я играю в этой команде по определенной причине. Я, определенно, один из лучших игроков мира на своей позиции - также по определенной причине, - цитирует Sport1 Видаля. - Я не думаю о переменах. Здесь я чувствую себя хорошо. Безусловно, я хотел бы продлить контракт. Мои дети здесь счастливы.

Напомним, Видаль выступает за "Баварию" с 2015 года. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2019 года. Трансферная стоимость хавбека, по оценке transfermarkt.de, составляет 35 миллионов евро. В этом сезоне южноамериканец принял участие в 28 матчах на клубном уровне, забив 6 мячей и сделав 2 голевые передачи.