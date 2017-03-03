Артем Федецкий: "Развитие карьеры в России для меня недопустимо"

Защитник "Дармштадта" Артем Федецкий рассказал, что ему предлагали зарплату 1,8 миллиона евро за сезон в России. Футболист сборной Украины подчеркнул, что не собирается продолжать карьеру в российской премьер-лиге.
– В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8 миллиона евро за сезон, – цитирует Tribuna Федецкого. – Но такое развитие карьеры в России для меня недопустимо.
shpasic
в Петербурге предложат в два раза больше, лишь бы правильные паспорт был, а с неправильным - только в Германии и гнить))
19:41
xxx5
Это кто же ему столько обещал ???
19:34
top220
как_ел,шагом марш в ато!
19:29
Mark Krass
Да уж, последняя команда бундеса 22 игры и 12 очков это предел мечтаний для еврококла))Мы ничего не потеряли))
19:25
vishnevskiy
Ну чаво уж! Спорт и политика давно стали одним целым.
19:22