Артем Федецкий: "Развитие карьеры в России для меня недопустимо"

Защитник "Дармштадта" Артем Федецкий рассказал, что ему предлагали зарплату 1,8 миллиона евро за сезон в России. Футболист сборной Украины подчеркнул, что не собирается продолжать карьеру в российской премьер-лиге.

– В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8 миллиона евро за сезон, – цитирует Tribuna Федецкого. – Но такое развитие карьеры в России для меня недопустимо.