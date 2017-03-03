18:35 | ФУТБОЛ — Германия

Артем Федецкий: "Развитие карьеры в России для меня недопустимо"

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Защитник "Дармштадта" Артем Федецкий рассказал, что ему предлагали зарплату 1,8 миллиона евро за сезон в России. Футболист сборной Украины подчеркнул, что не собирается продолжать карьеру в российской премьер-лиге.

– В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8 миллиона евро за сезон, – цитирует Tribuna Федецкого. – Но такое развитие карьеры в России для меня недопустимо.

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1048968059.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

в Петербурге предложат в два раза больше, лишь бы правильные паспорт был, а с неправильным - только в Германии и гнить))

19:41

xxx5

Это кто же ему столько обещал ???

19:34

top220

как_ел,шагом марш в ато!

19:29

Mark Krass

Да уж, последняя команда бундеса 22 игры и 12 очков это предел мечтаний для еврококла))Мы ничего не потеряли))

19:25

vishnevskiy

Ну чаво уж! Спорт и политика давно стали одним целым.

19:22

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